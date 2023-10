Biznes i technologie

Złoty we wtorek rano słabszy w stosunku do dolara

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 07:12

Złoty we wtorek rano stracił 0,2 proc. do dolara. Kurs euro, które ok. godz. 7 kosztowało prawie 4,62 zł, prawie się nie zmienił.