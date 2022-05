Złoty we wtorek słabszy wobec euro, silniejszy wobec dolara

Złoty we wtorek osłabił się nieco w stosunku do euro, które ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,66 zł. Nasza waluta zyskała za to w stosunku do dolara.

Autor: PAP

Data: 17-05-2022, 17:35

Złoty we wtorek słabszy wobec euro /fot. Shuttertsock

Złoty stracił na wartości wobec dolara

Złoty we wtorek nieco stracił w stosunku do euro, które - po wzroście od początku handlu o 0,1 proc. - ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,66 zł. Nasza waluta za to zyskała - i to wyraźnie - w stosunku do dolara. Dolar w ciągu dnia staniał o blisko 1 proc. i ok. godz. 17 kosztował niespełna 4,42 zł.

W stosunku do franka szwajcarskiego złoty był stabilny. Frank kosztował nieco ponad 4,45 zł, a więc prawie tyle samo, co na otwarciu handlu.