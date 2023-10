Biznes i technologie

Złoty we wtorek stracił do dolara

Autor: PAP

Data: 31-10-2023, 07:39

Złoty we wtorek potaniał w stosunku do dolara, a zyskał do euro. Euro ok. godz. 7.30 kosztowało prawie 4,45 zł, dolar niespełna 4,2 zł, natomiast frak szwajcarski – 4,65 zł.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP