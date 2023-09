Biznes i technologie

Złoty we wtorek stracił do głównych walut

Autor: PAP

Data: 19-09-2023, 17:12

We wtorek po południu złoty osłabiał się względem głównych walut. Euro zwyżkowało o ponad 0,3 proc., do blisko 4,66 zł. Ok. godz. 17 dolar drożał o ponad 0,4 proc., do 4,36 zł. Wycena franka szwajcarskiego rosła o blisko 0,3 proc., do ponad 4,85 zł.