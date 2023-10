Polska waluta we wtorek około godziny 17.20 osłabiła się do euro o 0,33 proc, a wspólna waluta była wyceniana na 4,63 zł. Z kolei amerykański dolar zyskał 0,48 proc. i kosztował 4,42 zł.

W tym samym czasie frank szwajcarski zyskał na wartości 0,04 proc. i wyceniany był na 4,80 zł.

Złoty we wtorek rano stracił 0,2 proc. do dolara, który ok. godz. 7 kosztował prawie 4,42 zł. Kurs euro, które ok. godz. 7 kosztowało prawie 4,62 zł, prawie się nie zmienił. Także kurs franka szwajcarskiego zmienił się nieznaczenie i wyniósł 4,8 zł.

We wtorek rozpoczęło się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, która w środę poinformuje o swojej decyzji w sprawie wysokości stóp procentowych. We wrześniu RPP obniżyła stopy w nieoczekiwanie dużej skali - o 75 pb. do 6,0 proc.