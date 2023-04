Biznes i technologie

Złoty we wtorek zyskiwał do euro ale tracił do dolara

Autor: PAP

Data: 25-04-2023, 18:22

We wtorek w drugiej części dnia polska waluta zyskiwała do euro, traciła jednocześnie do dolara. Z kolei frank szwajcarski notowany był blisko poziomu z poniedziałkowego zamknięcia.

Złoty we wtorek zyskiwał do euro ale tracił do dolara /fot. Shutterstock