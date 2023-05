Biznes i technologie

Złoty zyskał wobec euro i franka szwajcarskiego, stracił do dolara

Autor: PAP

Data: 31-05-2023, 18:10

W środę po południu polska waluta umocniła się wobec euro o 0,15 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,16 proc. W stosunku do dolara amerykańskiego złoty stracił natomiast 0,57 proc. Ok. godz. 18 euro kosztowało 4,52 zł, frank szwajcarski 4,65 zł, a dolar 4,25 zł.