Biznes i technologie

Złoty zyskuje do euro i franka, stabilny do dolara

Autor: PAP

Data: 10-01-2023, 19:25

Polska waluta zyskuje we wtorek około godziny 17.10 do euro 0,06 proc., a do franka szwajcarskiego 0,19 proc. Kurs polskiej waluty najmniej zmieniał się wobec dolara, umacniając się o 0,01 proc.

Złoty zyskuje do euro i franka, stabilny do dolara /fot. Shutterstock