Złożono apel ws. racjonalizacji polityki anty-Covid w Polsce

Niedzielski: Realny termin na dostawy szczepionek do Polski to przełom stycznia i lutego

- Korzystając z konsultacji apelujemy do rządu oraz do premiera Morawieckiego i ministra Niedzielskiego osobiście, o rozważenie zmiany strategii anty-Covid. Obecna bazuje na założeniu maksymalnego ograniczania szerzenia się wirusa po to, żeby nie zabijał on osób szczególnie narażonych. Efektem są szerokie restrykcje epidemiczne, zamykanie wielu dziedzin gospodarki i szkół, a w skrajnej sytuacji także powszechna, narodowa kwarantanna - czytamy w apelu.

Alternatywna strategia zakłada wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na lepsze izolowanie od wirusa osób z grup ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 (głównie seniorów i przewlekłe chorych) z pełnym poszanowaniem ich praw i wolności. Dzięki temu mimo rozprzestrzeniania się wirusa mniej osób będzie wymagać hospitalizacji i mniej osób będzie umierać.

Jeżeli zrobimy wszystko, żeby zabezpieczyć osoby z grup ryzyka, to pozostałe będą mogły w miarę normalnie funkcjonować (z zachowaniem podstawowych zasad sanitarnych) i nie będzie potrzeby odgórnego zamykania gospodarki, szkół, teatrów, kin, siłowni czy kościołów. Jest to ważne w kontekście zapewnienia odpowiednich zasobów finansowych dla funkcjonowania państwa (w tym służby zdrowia), dochodów ludności, jak również dla zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich obywateli.

Będzie można także rozważyć zniesienie nakazowej izolacji i kwarantanny osób z dodatnim testem PCR oraz ich kontaktów. W zamian będzie można promować zdrowy styl życia i zachęcać do samoizolacji osoby, które przejawiają objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony grup ryzyka powinny zostać jak najszybciej opracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów. Ochrona ta mogłaby m.in. obejmować: zaopatrzenie w maseczki odpowiedniej jakości (FFP2) i edukację w zakresie ich prawidłowego użytkowania, umożliwienie pracy zdalnej (także nauczycielom, ale bez zamykania szkół!), zapewnienie opieki przede wszystkim ze strony ozdrowieńców i osób posiadających przeciwciała oraz przestrzeganie reżimów epidemicznych w kontaktach z grupami ryzyka. Szczególnym wyzwaniem będzie znalezienie sposobów ochrony osób z grup ryzyka mieszkających w rodzinach wielopokoleniowych.

W dalszych działaniach rząd powinien w większym stopniu kierować się liczbą przypadków hospitalizacji i terapii respiratorowych z powodu Covid-19, niż liczbą stwierdzonych zakażeń, a także kryterium dostępności służby zdrowia i efektywności jej funkcjonowania dla wszystkich chorych.