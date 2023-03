W marcu będziemy zmieniać czas z zimowego na letni. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku. Kiedy dokładnie ma miejsce zmiana czasu i co o niej powinno się wiedzieć?

Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni w 2023 roku? | fot. unsplash.com

Kiedy kończy się czas zimowy?

Zegarki będziemy wkrótce przesuwać o godzinę do przodu, co oznacza krótszy sen, ale także to, że przechodzimy z czasu zimowego, który obowiązywał od ostatniej niedzieli października 2022 roku, a skończy się wraz z ostatnią niedzielą marca 2023.

Kiedy zmiana czasu na letni 2023?

Jako, że czas na letni przestawiamy w ostatnią niedzielę marca, w 2023 roku będzie to dzień 26 marca (lub też inaczej - noc z 25 na 26 marca). Dokładna zmiana czasu następuje o godzinie 2:00 i wtedy to zmienia się czas na godzinę 3:00.

Kiedy będzie zmiana czasu na letni i zimowy w kolejnych latach?

W 2024 roku czas na letni zmieniać będziemy 31 marca, rok później - 30 marca, a w 2026 roku - 29 marca. Czas na zimowy w tym roku zmieniamy 29 października, w 2024 roku - 27 października, 2025 - 26 października, a w 2026 - 25 października.

Zmianę czasu regulują przepisy unijne

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: "Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października". W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów.

Co daje zmiana czasu?

Badań dotyczących wpływu zmiany czasu na nasze zdrowie, samopoczucie, środowisko i gospodarkę jest sporo. Badania zużycia energii elektrycznej w stanie Indiana (USA) wykazały, że po wprowadzeniu czasu letniego rachunki mieszkańców za prąd wzrosły. Z kolei badania prowadzone w Kalifornii dowodziły, że w tym stanie zmiana czasu nie powoduje zmian w zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Japończycy wyliczyli, że stosowanie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. ton i pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa. Ponadto przyczynia się do spadku liczby ulicznych kradzieży o 10 proc.

Zmiana czasu a problemy ze snem

Jak tłumaczył w rozmowie z PAP dr Michał Skalski z Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmiana czasu najbardziej dotyka ludzi, którzy mają problemy ze snem lub mają zaburzony rytm okołodobowy. Zaznaczył przy tym, że choć sama zmiana czasu nie jest zwykle główną przyczyną problemów zdrowotnych, to rezygnacja z niej mogłaby oznaczać pozytywne konsekwencje. "Podział na czas letni i zimowy to jeden z wielu czynników zewnętrznych wpływających na jakość ludzkiego życia" - mówił dr Skalski.

Od kiedy zmieniamy czas na letni?

Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone przez państwa europejskie w ubiegłym wieku. Celem było oszczędzanie energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. Od 1980 roku stopniowo przyjmowano przepisy znoszące rozbieżne harmonogramy krajowych zmian czasu.

Wprowadzenie czasu letniego, tj. przesuwanie wskazówek zegarów o godzinę do przodu w okresie wiosenno-letnim, jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin w XVIII wieku. Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności. Dlatego też czas letni określa się w języku angielskim, jako "czas oszczędzający światło dzienne". W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie.