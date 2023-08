Biznes i technologie

Zmiana strategii PGE: odejście od węgla do 2030 roku (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 29-08-2023, 11:01

Odejście od węgla do 2030 r., zeroemisyjność do 2040 r. - zakłada zaktualizowana strategia PGE, którą spółka przedstawiła we wtorek w Warszawie. Założono, że skumulowany zysk operacyjny EBITDA Grupy PGE w latach 2024-2030 przekroczy 90 mld zł.