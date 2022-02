Zmiany gospodarcze zachwiały łańcuchami dostaw na świecie

Główną przyczyną zaburzeń w łańcuchach dostaw są zmiany gospodarcze w świecie wywołane pandemią, a w szczególności zwiększony popyt na dobra konsumenckie. To aktualnie podstawowy problem krajów Europy, Azji ale przede wszystkim USA gdzie sytuacja jest najbardziej dotkliwa w skutkach - uważa Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 23-02-2022, 08:09

Wskazuje, że statki oczekujące na rozładunek, brak kierowców, związana z tym ograniczona dostępność pustych kontenerów i w konsekwencji wysokie koszty frachtu to czynniki, które dodatkowo determinują kierunki rozwoju działalności eksportowej. - Dlatego dotychczas realizowana przez Mlekpol strategia dywersyfikacji produktowej oraz kierunków eksportu jest tak bardzo istotna. Opóźnienia w dostawach, a także ograniczenia w dostępności i wzrost kosztów surowców powoduje, że importerzy i producenci – zarówno w kraju, jak i za granicą – zmienili najczęściej praktykowany sposób zakupów „just in time”. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest zamawianie produktów na zapas, a to wymaga od Mlekpol jeszcze większych nakładów na poczet poprawy wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych - mówi dyrektor Cebelińska.

Kluczowe znaczenie ma organizacja logistyki

- Z punktu widzenia naszej Spółdzielni rozwój automatyzacji, robotyzacji i usprawnianie dystrybucji ma tu kluczowe znaczenie. Jedną z aktualnie realizowanych przez Mlekpol inwestycji jest wielkopowierzchniowy i nowoczesny magazyn centralny. Projektowany obiekt znacząco poprawi efektywność w obszarze dystrybucji, m.in. dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań automatycznych oraz pozwoli na gromadzenie większych partii produktów potrzebnych do realizacji zamówień naszych klientów – dodaje.

Początek pandemii to powszechna dezorientacja

Zaznacza, że pandemia to nowe i nieznane warunki funkcjonowania, więc na początku nikt nie wiedział czego się spodziewać. - Szybko rozprzestrzeniający się wirus zidentyfikowano w Chinach, które są dla Mlekpolu ważnym rynkiem eksportowym. Pierwsze przeszkody pojawiły się już na przełomie stycznia i lutego 2020, a przerwa w wysyłce naszych produktów i problemy logistyczne trwały prawie 2 miesiące. Czasowe zamknięcie portów zatrzymało załadunki i realizację kontraktów. Rozmowy na temat rozwoju współpracy i sprzedaży zostały zawieszone. Na szczęście sytuacja ta nie trwała długo - mówi Małgorzata Cebelińska.

W dalszej części artykułu, który można przeczytać w Strefie Premium, dyrektor Cebelińska mówi m.in o planach rozwoju eksportu Mlekpolu.