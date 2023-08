Wyjaśnijmy, że "gigersi" to osoby z doświadczeniem, które decydują się na dorywcze prace oparte na elastycznych formach zatrudnienia. Zdaniem portalu takie osoby mają stanowić obecnie 15 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce, ale ta liczba z roku na roku będzie rosła.

W Stanach Zjednoczonych już 36 proc. pracowników to gigerzy, a do 2027 r. może ich być połowa. Pomiędzy 2016 i 2019 r. rynek gigerów w Wielkiej Brytanii podwoił się. Szacuje się, że do 2025 r. w Polsce dojdzie do trendu wzrostowego analogicznej skali. W efekcie, w ciągu 4 lat nawet około 1 mln osób będzie aktywnych zawodowo w tej formule - czytamy w artykule.