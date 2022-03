Zmiany w kierownictwie Logicor

Logicor Polska wprowadza zmiany w kadrze kierowniczej, które pozwolą na jeszcze lepsze budowanie wartości dla klientów. Michał Ptaszyński awansował na stanowisko Country Manager, a Anna Mazepa objęła funkcję Asset Management Director. Współpracę z firmą rozpoczęły także dwie nowe osoby: Piotr Brycki jako Senior Asset Manager oraz Magdalena Palmowska jako Project Manager.

Zmiany i nowe osoby w kierownictwie Logicor

Kadra zarządzająca stawiająca na partnerstwo

Rolę Country Managera w Polsce powierzono Michałowi Ptaszyńskiemu. Do jego obowiązków będzie należeć nadzór nad całością działalności inwestycyjnej i operacyjnej firmy Logicor w Polsce. Michał, który współpracę z Logicor rozpoczął w 2018 r., ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Do niedawna pełnił funkcję Head of Asset Management CEE.

Stanowisko Asset Management Director objęła Anna Mazepa, która będzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii w zakresie nieruchomości w celu zwiększania wartości aktywów dla klientów i realizowania celów inwestycyjnych firmy. Anna pracuje w Logicor od 2014 r. Wcześniej pełniła rolę Senior Asset Manager.

Nowe kompetencje w zakresie najmu i kwestii technicznych

Do zespołu zarządzania aktywami dołącza jako Senior Asset Manager Piotr Brycki, który na tym stanowisku będzie odpowiadał za pozyskiwanie nowych najemców i negocjowanie umów najmu w obiektach Logicor na terenie Śląska. Przed przejściem do Logicor Piotr przez siedem lat pracował w Prologis jako Leasing Manager oraz w innych spółkach z branży logistycznej. Piotr jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Ukończył również zarządzanie nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Współpracę z Logicor Polska rozpoczęła też Magdalena Palmowska, która będzie wspierać zespół w kwestiach technicznych związanych z projektami inwestycyjnymi, w tym rozbudową obiektów. Jej zadaniem będzie także doradzanie w zakresie budżetowania wydatków oraz weryfikowanie informacji dla zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie i nabywanie aktywów. Przed dołączeniem do Logicor Magdalena, po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej, pracowała przez ponad 17 lat w branży budowlanej jako architekt.

Nowe elastyczne i ekologiczne przestrzenie

- Wiedza oraz doświadczenie Magdy i Piotra w zakresie nieruchomości i zarządzania pomogą nam w realizacji naszej strategii ukierunkowanej na tworzenie efektywnych, elastycznych i ekologicznych przestrzeni dla klientów. Jestem przekonany, że z takim zespołem możemy z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość - powiedział Michał Ptaszyński, nowy Country Manager w Logicor Polska

Większa koncentracja na rynkach regionalnych

Pracownicy zespołu ds. zarządzania aktywami w Polsce będą mogli skupić się na budowaniu wartości dla klientów Logicor poprzez pracę w poszczególnych regionach. Anna Mazepa (Asset Management Director) będzie odpowiedzialna za środkową Polskę, Piotr Brycki (Senior Asset Manager) za Śląsk i Kraków, Marcin Wronecki (Senior Asset Manager) za Poznań i Wrocław, a Paweł Tarkowski (Asset Manager) za region warszawski.

Blisko 600 obiektów Logicor

Logicor jest jednym z największych właścicieli i zarządców nowoczesnych obiektów logistycznych i centrów dystrybucyjnych w Europie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 Logicor dysponuje portfelem 598 wysokiej jakości obiektów o powierzchni najmu wynoszącej 13,7 miliona metrów kwadratowych, zlokalizowanych na kluczowych rynkach logistycznych w Europie. Logicor ma siedzibę w Londynie i Luksemburgu.