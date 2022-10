Na wtorkowym posiedzeniu rząd rozpatrzy autopoprawkę do projektu ustawy ws. maksymalnych cen energii - wynika z porządku obrad rady ministrów. Projekt ten przewiduje, że małe i średnie firmy, a także m.in. szkoły i szpitale zapłacą maksymalnie 785 zł za MWh, a klienci indywidualni po przekroczeniu limitów - 693 zł za MWh.

Autopoprawka do projektu ustawy ws. maksymalnych cen energii; fot. shutterstock

Ceny energii 2023. Ile zapłacimy?

Skierowany w piątek do Sejmu projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, edukacji, kultury i porządku publicznego.

Maksymalna cena energii 2023

Zgodnie z projektem dla odbiorców użyteczności publicznej i firm będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.

Roczne limity zużycia energii

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna będzie na poziomie 693 zł/MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia (2, 2,6 lub 3 MWh).

Zaproponowano także zachęty do oszczędzania energii dla małych i średnich przedsiębiorstw - jeśli zmniejszą zużycie energii elektrycznej o co najmniej 10 proc., otrzymają upust. Wysokość upustu będzie wynosić 10 proc. wartości rachunku za prąd za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Będzie mógł być stosowany w rozliczeniach ze sprzedawcą energii w 2024 i 2025 r.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za każdy miesiąc kalendarzowy od dnia rozpoczęcia stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen za obrót energią elektryczną.

Całkowite koszty wypłaty rekompensat dla odbiorców uprawnionych oszacowano na 19,8 mld zł.