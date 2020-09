Zmienia się profil imigrantów ze Wschodu

Do Polski chcą wrócić Ukraińcy, którzy wyjechali przez epidemię

Rośnie liczba Ukraińców przyjeżdżających do Polski

Od początku zaostrzenia się sytuacji politycznej na Białorusi do pracy w Polsce wybierają się kierownicy i dyrektorzy firm, przedsiębiorcy, architekci, lekarze i przedstawiciele środowisk twórczych (aktorzy, baleriny). Przede wszystkim chcą znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie lub pracę dla osób wykwalifikowanych.

- Z kolei wśród obywateli Białorusi przebywających w Polsce również znacznie wzrosło zapotrzebowanie na oferty dla pracowników fizycznych. „Nasza firma każdego miesiąca zatrudniała około 3% obywateli Białorusi. W ciągu ostatniego miesiąca liczba ta wzrosła do 9%. Ponadto, spodziewamy się, że za 1,5 miesiąca liczba Białorusinów wśród naszych pracowników wzrośnie do 20%, gdy otrzymają wizy pracownicze, które są obecnie w trakcie procedowania - mówi Tomas Bogdevič, dyrektor generalny Gremi Personal.

Jeśli chodzi o Ukrainę, również można zauważyć ciekawą tendencję. Sytuacja gospodarcza na Ukrainie zmusza do wyjazdu do pracy w Polsce właścicieli małych i średnich firm, którzy nie poradzili sobie z konsekwencjami ograniczeń wywołanych kwarantanną i zamknęli działalność. Jak podaje Centrum Analityczne Gremi Personal, w tej chwili stanowią oni około 15% Ukraińców przyjeżdżających do pracy w polskich przedsiębiorstwach i fabrykach.

- Ukraińscy pracownicy, którzy mają większe doświadczenie w migracji zarobkowej, często najpierw znajdują pracę w zakładach produkcyjnych, a następnie, po zdobyciu doświadczenia i nauce języka, otwierają własną firmę w Polsce lub szukają bardziej wykwalifikowanej pracy. Białoruscy migranci - przedstawiciele inteligencji i kadry zarządzającej - przypominają teraz Ukraińców z początku XXI wieku, kiedy jeszcze nie rozumieli realiów migracyjnych: gdzie, jak poszukać pracy i czy można liczyć za granicą na stanowisko równorzędne do zajmowanego w ojczyźnie - podsumowuje tendencje właściciel agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal Evgenij Kirichenko.