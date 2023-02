Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary za zmowę przetargową na siedmiu przedsiębiorców zajmujących się m.in. odbiorem odpadów. Utworzone przez firmy konsorcjum służyło ograniczeniu konkurencji w zamówieniach publicznych organizowanych przez związek gmin aglomeracji poznańskiej.

Zmowa przetargowa w branży odpadowej. 7 firm z karą UOKIK, fot. shutterstock

Ponad 7 mln zł kar UOKiK

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorcy mogą brać udział w przetargach w formie konsorcjum. Prawo dopuszcza możliwość startu przedsiębiorców w przetargu w ramach konsorcjum. Jeśli jednak firma może samodzielnie wykonać usługi lub mogą być one zrealizowane przez mniejszą liczbę podmiotów, to przystąpienie do przetargu w formie konsorcjum może zostać uznane za ograniczającą konkurencję zmowę przetargową.

Tak było w przypadku siedmiu przedsiębiorców: Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS. Konsorcjum w tym składzie wzięło udział w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych we wszystkich sektorach na lata 2018-2022 organizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, obejmujący miasto Poznań oraz osiem okolicznych gmin. W większości przypadków wygrało konsorcjum siedmiu przedsiębiorców, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, który był przez nie obsługiwany w poprzednich latach.

Siedmiu przedsiębiorców utworzyło konsorcjum

Postępowanie antymonopolowe wykazało, że konsorcjum było założone w celu uniknięcia rywalizacji w postępowaniach przetargowych. O te same zlecenia firmy mogły ubiegać się oddzielnie lub zawiązując współpracę z mniejszą liczbą partnerów.

- Siedmiu przedsiębiorców utworzyło konsorcjum, które było zmową przetargową w celu uniknięcia rywalizacji o zamówienia. Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Prezes UOKiK nałożył łączną karę w wysokości: 7 224 222,21 zł:

4 539 078,26 zł na Remondis Sanitech Poznań

1 363 499,98 zł na PreZero Dolny Śląsk

473 761,15 zł na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

404 869,15 zł na EKO-TOM Turguła

112 331,47 zł na ORDO Poznań

176 643,82 zł na Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom

154 038,38 zł na KDS

Najwyższa kara została nałożona na Remondis

Najwyższa kara została nałożona na Remondis - lidera konsorcjum i inicjatora porozumienia naruszającego konkurencję. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy na wielu poziomach. Straty ponoszą instytucje zamawiające i budżet państwa, a wzrost cen może być odczuwalny przez nas wszystkich. Dlatego apeluję do osób, które wiedzą, że ich firma zawarła zmowę, o kontakt z UOKiK w ramach naszego programu pozyskiwania informacji od sygnalistów. Gwarantujemy pełną anonimowość – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Chcesz poinformować UOKiK o praktykach ograniczających konkurencję? Wejdź na konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system zapewnia całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

Przedsiębiorców i menadżerów zainteresowanych programem łagodzenia kar zapraszamy do kontaktu z Urzędem. Pod numerem telefonu: 22 55 60 555 prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące wniosków leniency, również anonimowe.