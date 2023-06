Dostrzegam również ze strony niemieckiej oczekiwanie na otwarcie tunelu – przekazał prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz . W jego ocenie, tunel pod Świną może podnieść atrakcyjność turystyczną również po stronie niemieckiej z uwagi na poprawę komunikacji drogowej na wyspie Uznam.

Przeprawa pod cieśniną Świny ma zostać oddana do użytku 30 czerwca br. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w woj. zachodniopomorskim.

"Wielu pracowników, którzy tutaj w Świnoujściu pracują, dojeżdża spoza Świnoujścia. I ten dojazd właśnie był ogromnym problemem. Dowóz materiałów, dowóz zaopatrzenia miasta - to wszystko powodowało, że koszty życia w tym mieście były znacznie wyższe jak w wielu innych miastach choćby w naszym województwie" - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz w czwartek w TVP Info.

"Potrzebne były decyzje, żeby móc realizować tę inwestycję. I te decyzje zapadły w 2007 roku, kiedy gościliśmy tu w Świnoujściu premiera Jarosława Kaczyńskiego" - wskazał prezydent.

Odniósł się również do doniesień prasowych o obawach części niemieckich przedstawicieli branży turystycznej o negatywnym wpływie tunelu na turystykę w Niemczech, związanych m.in. z możliwością odpływu części turystów do Polski.

"Tak rzeczywiście było (…) Dzisiaj tych wątpliwości już nie ma. Dzisiaj dostrzegam również z ich strony takie oczekiwanie na otwarcie" - stwierdził Żmurkiewicz.

W jego ocenie, atrakcyjność miejscowości po stronie niemieckiej dzięki otwarciu tunelu również wzrośnie, ponieważ poprawi komunikację oraz ułatwi zwiedzanie miejscowości znajdujących się w regionie, takich jak Międzyzdroje, Kołobrzeg czy Szczecin. Jak poinformował, istnieje możliwość, że część turystów będzie kierować się na wyspę Uznam np. z Berlina przez Szczecin, by następnie dojechać do Świnoujścia przez tunel i wjechać do miejscowości po drugiej stronie granicy, np. Ahlbeck, Heringsdorf czy Bansin.

Tunel ma połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Aby przedostać się na wyspę Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km.

Tunel pod cieśniną Świny jest jednorurowy. W każdym kierunku zaplanowano po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne po około 2 metry szerokości. Łączna szacunkowa długość inwestycji to 3,2 tys. m, długość tunelu drążonego maszyną TBM to 1483,80 m. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem cieśniny Świny wynosi ok. 38 m p.p.m.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.