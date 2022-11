Biznes i technologie

Znalazł czek na 4,8 mln dolarów. Firma podziękowała mu... żelkami

Autor: AK

Data: 17-11-2022, 16:20

Mężczyzna w Niemczech znalazł zagubiony czek na 4,8 miliona dolarów. Okazało się, że należy on do firmy Haribo. Zniszczył go w porozumieniu z producentem słodyczy. W zamian za to w podziękowaniu… dostał pudełko zawierające żelki.

Haribo podziękowało znalazcy czeku na 4,8 mln dolarów paczką żelków/ fot. Shutterstock