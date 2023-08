Biznes i technologie

Znamy datę wyborów! Andrzej Duda ogłosił to w mediach społecznościowych

Autor: PAP

Data: 08-08-2023, 17:56

Kierując się treścią otrzymanej pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku - poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu na dzień 15 października 2023 roku. / fot. PAP/Łukasz Gągulski