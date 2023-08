W ciągu dwudziestu lat z dotychczasowego programu lojalnościowego sieci perfumerii SEPHORA w Polsce i Czechach korzysta ponad milion klientów. Od tego lata sieć wprowadziła w naszym kraju i Czechach nowy wymiar programu lojalnościowego - SEPHORA UNLIMITED.

SEPHORA wprowadza nowy wymiar benefitowo-lojalnościowyfot. shutterstock/TY Lim

Programy lojalnościowe są kluczowym ogniwem relacji pomiędzy klientami i markami

Aż 76% klientów, którzy korzystają z programów lojalnościowych, deklaruje, że chce być nagradzana przez firmy za swoją wierność marce, nie tylko za wysokość pozostawionej podczas zakupów kwoty*. Dlatego też wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania swoich klientów, Sephora zredefiniowała dotychczasową wizję programu, współtworząc go wraz z klientami, na nowych zasadach. Sephora Unlimited wprowadza świeżą jakość, otwiera się na różnorodne potrzeby klientów i daje im swobodę w dostosowaniu benefitów do własnych oczekiwań.

Jakie benefity czekają klientów korzystających z programu SEPHORA Unlimited?

W Sephora Unlimited klienci zdobywają punkty, obok zakupów, za każdą wizytę w perfumerii, recenzje produktów, a w ramach grywalizacji, będą mieli możliwość zdobywania dodatkowych punktów za wykonanie określonych „misji”, takich jak np. udział w wydarzeniach specjalnych Sephora. Co istotne - punkty zbierać można za zakupy w Sephora w całej Europie.

Drugą zasadniczą różnicą jest też możliwość dopasowania benefitu, na który klienci wymienić mogą każde zdobyte 250 punktów, mając do wyboru: rabat 10% na zakupy, prezent kosmetyczny, który wybrać można z katalogu lub przekazanie darowizny na partnerską fundację Sephora.

Każdy klient dołączający do programu lojalnościowego Sephora Unlimited, przy pierwszych zakupach otrzymuje również powitalny upominek kosmetyczny od Sephora.

Gromadząc punkty poprzez swoją dalszą aktywność zakupową i poza zakupową, z poziomu Unlimited można osiągnąć status Gold. Dla grupy tej Sephora szykuje regularnie dodatkowe atrakcje i benefity takie jak: stały rabat w wysokości 15% na ulubioną markę, akcje promocyjne, zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia, spotkania z ekspertami marek i inne niespodzianki.

- Nasi klienci od kilku lat w coraz większym stopniu robią zakupy w Sephora przepływając płynnie pomiędzy kanałami – online, aplikacją i sklepami stacjonarnymi, korzystając z inspiracji zakupowych z Instagrama czy Tik Toka. To odzwierciedlenie trendu rosnącej penetracji używania internetu, w tym robienia zakupów, wśród polskiej populacji, które nasiliło się w okresie Covid. Program lojalnościowy Sephora Unlimited w nowej, ulepszonej wersji adresuje ten trend - jest programem w pełni omnichannel, którego zadanie to m.in. jeszcze silniejsza synergia wszystkich kanałów sprzedaży. Filarem tej transformacji jest nagradzanie i docenianie naszych klientów nie tylko za dokonywanie zakupów, ale również za zaangażowanie. Jest to szczególnie ważne dla młodszego pokolenia. Dzięki zmianom, chcemy przede wszystkim regularnie pozytywnie zaskakiwać naszych klientów, zwiększyć ich poziom aktywności w programie, oraz finalnie pozytywnie wpłynąć na ich poziom satysfakcji, a tym samym jeszcze mocniejszego preferowania Sephora jako destynacji zakupowej w branży premium beauty – mówi Małgorzata Dzięcielewska, Dyrektor marketingu Sephora w Polsce i Czechach.

Klienci Sephory będą mogli wesprzeć fundacje charytatywne

Kolejna nowość, która jest wypadkową preferencji części klientów Sephora, to możliwość wsparcia wraz z Sephora Unlimited, wybranej fundacji charytatywnej i wymiana zgromadzonych punktów na datek na rzecz jej działań statutowych. W Polsce wesprzeć można fundację Sukcesu Pisanego Szminką, z którą Sephora związana jest regularną współpracą na rzecz kobiet i młodzieży już od 5 lat, zaś w Czechach klienci wspierać mogą fundację Klíč k úsměvu, działającą na rzecz kobiet dotkniętych przemocą domową.

- Jestem przekonana, że nasi klienci pokochają zaskakujący i pełen wolności wyboru Sephora Unlimited. 80% klientów Sephora, którzy mieli już możliwość przetestowania go i podzielenia się swoją opinią, uważa, że jest on atrakcyjniejszy, niż poprzednia wersja programu. O 50% wrosła też chęć do regularnego korzystania z programu Unlimited, w porównaniu z poprzednią wersją projektu. Zapraszam wszystkich naszych klientów do odkrywania świata piękna i cieszenia się nim wraz z Sephora Unlimited – dodaje Małgorzata Dzięcielewska.