Tłumne kolejki po znicze. Markety ruszyły z promocjami

Za ozdobienie grobów bliskich płacimy w tym roku nawet o kilkadziesiąt procent więcej niż w 2021 r. Podwyżki sięgnęły ponad 19 proc. w sklepach i nie ominęły straganów. Tymczasem markety ruszają z promocjami, aby złagodzić cios w portfele Polaków. Gdzie warto zrobić zakupy na last minute?

W reakcji na falę inflacji, która dotknęła cały kraj, giganci detaliczni – Biedronka, Auchan, Carrefour czy Lidl – tną ceny i kuszą promocjami. Wyjątkowo atrakcyjną ofertę przygotowała Biedronka: w dniach 27–29 października, od czwartku do soboty, obowiązuje promocja 5+2 gratis na wszystkie znicze. Przy zakupie siedmiu sztuk na jednym paragonie klienci posiadający kartę Moja Biedronka lub aplikację Biedronka otrzymują rabat o wartości dwóch tańszych produktów. Co więcej, przygotowując się na sprzedażowy boom, Biedronka do 31.10 wydłużyła godziny otwarcia sklepów. Ponad 1800 z nich zaprasza klientów do godziny 23 lub dłużej. Sieć zastrzegła, że produkty będą dostępne jedynie do wyczerpania zapasów, a w rezultacie w sklepach już tworzą się kolejki.

– Nie jest niczym nowym, że ceny zniczy i innych artykułów nagrobnych tańsze są w dyskontach i supermarketach są niż na straganach przy cmentarzu. Niewątpliwie jest to ulga dla tych, którzy chcą zaoszczędzić trochę pieniędzy i spokojnie oddać się świątecznej refleksji, lecz mimo to nie da się ukryć, że ceny w stosunku do roku poprzedniego poszły w górę już na poziomie magazynów. Kolejnym sposobem na uniknięcie wyższych cen jest szukanie artykułów na Wszystkich Świętach u detalistów online. Jako że kompozycje ze sztucznych kwiatów kosztują krocie, branża e-commerce odnotowała wzrost zainteresowania produktami sprowadzanymi z zagranicy, np. z Chin – komentuje Tomasz Cincio, prezes Droplo, globalnej platformy B2B dla sprzedawców online i hurtowni oraz producentów, która umożliwia szybkie nawiązanie współpracy poprzez dostęp sprzedawców do bazy zintegrowanych dostawców i blisko miliona produktów gotowych do sprzedaży w internecie.

Promocje na Znicze w Lidlu i Carrefourze

Promocją na większych zakupach kusi także Lidl – przy zakupie sześciu zniczy za szklane z wkładem parafinowym zapłacimy o 37 proc. taniej, a za wybrane nawet do 87 proc. taniej. Przy zakupie trzech sztuk znicz szklany z czasem palenia 50 to koszt 9,99 zł, a zakup sześciu sztuk z czasem palenia 30 godz. pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej, bo kosztuje 4,99 zł. Promocją objęte są także różnej wielkości i trwałości wkłady do zniczy. Za wkład parafinowy o czasie palenia 70 godz. zapłacimy tylko 2,74 zł. Również i w tym przypadku oferta obwarowana jest warunkiem posiadania aplikacji Lidl, a także zakupem dwóch wielopaków. Klienci ustawiają się tłumnie w kolejkach po świeże chryzantemy: od czwartku do poniedziałku 31 października sklepy Lidl oferują bowiem świeże polskie chryzantemy w promocji 4 w cenie 2. Ceny? Mniejsza doniczka do wydatek rzędu 7,99 zł, wielokwiatowa – 10,49 zł, a bujna trójkolorowa – 11,49 zł.

Do walki o klientów dołączył także Carrefour. Najtańszy mały znicz szklany kosztuje tylko 2,79 zł, większy – 6,99 zł, a wkłady do zniczy kupimy w promocji 3+1 za 1 zł. Ceny wkładu parafinowego z czasem palenia do 50 godz. to z kolei 4.99 zł, a 192 h –16.99 zł.

Bogatą ofertę produktów na groby bliskich proponuje także Auchan, z ponad 100 rodzajami zniczy i wkładów olejowych, parafinowych lub parafinowo-olejowych. Polacy zmuszeni zacisnąć portfele z pewnością znajdą tu coś dla siebie – ceny zaczynają się już od 2,28 zł. Nie tylko znicze ubarwiają wieloma barwami i wzorami sklepowe półki, lecz także chryzantemy, róże, gerbery i inne rośliny dekoracyjne.

Aby oszczędzić, warto się udać także do Polo – mały znicz to wydatek rzędu 2,69 zł – czy do Kauflandu – znicz szklany ozdobny o czasie 28 godz. palenia kupimy o 30 proc. taniej (8.99 zł z 12.99 zł), a 250-gramowy, o czasie palenia 70 godzin – taniej o 20 proc (19.99 zł z 24.99 zł).

Spodziewane podwyżki cen zniczy

Sprzedawcy i konsumenci spodziewali się podwyżek. Badacze z UCE Research i Hiper-Com Poland w raporcie przekazanym PAP ostrzegali, że tuż przed Świętem Zmarłych konsumenci odczują wzrost cen o ok. 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Największy skok odnotowano w supermarketach – o 38,2 proc, w hipermarketach – 33 proc. oraz w dyskontach – o 19,8 proc. Jak wykazali badacze, jedynie w sklepach typu cash and carry odnotowano spadek ceny – o 4,8 proc.

– Podwyżki wynikają z wzrostu cen i dostępności surowców i wydłużonych łańcuchów dostaw. Zauważmy, że znaczna część parafiny wykorzystywanej w produkcji w Polsce pochodzi z zagranicznych rynków, tymczasem polscy producenci zmagają się z jej niedoborem i ogromnym wzrostem cen. Dodatkowo ponad dwukrotnie wzrosły ceny szkła, co związane jest głównie z wysokich cen energii, a także malejącą ilością dostępnych surowców do produkcji szkła, np. sody kalcynowanej. Jest to niepokojące, jako że Polska to największy w Europie wytwórca zniczy o wartości ok. 1 mld zł rocznie – zauważa Tomasz Cincio z Droplo.

Producenci zniczy o podwyżkach

Wytwórcy twierdzą, że podwyżki cen zniczy są i tak mniejsze od oczekiwanych, ponieważ firmy przy ich produkcji częściowo korzystały z zapasów. Tymczasem w 2023 r., jeśli inflacja się utrzyma, będą zmuszeni do zakupu szkła i parafiny po aktualnych cenach rynkowych i wówczas koszty pójdą w górę. Czy istnieje rozwiązanie? Według ekspertów remedium na kryzys celowy w branży jest sięganie po szkło z recyklingu. Warto zauważyć, że, jak wykazują dane The European Container Glass Federation, w 2018 r. w Unii Europejskiej poddano segregacji 76 proc. butelek i słoików, które wróciły na rynek w formie nowych opakowań, natomiast w Polsce odsetek ten sięgnął 63 proc. Co więcej, GUS poinformował, że w 2020 r. w ramach segregacji zebrano ledwie 733 tys. ton szkła z gospodarstw domowych. Polska branża szklarska mimo to optymistycznie szacuje, że do roku 2030 liczba szklanych opakowań poddanych recyklingowi wzrośnie do 90 proc., co przełoży się na 350 tys. ton szkła więcej niż jest obecnie. Eksperci proponują także zmniejszenie wagi szklanych opakowań o co najmniej jedną trzecią. Zanim jednak te lub inne rozwiązania zostaną wdrożone, ceny będą wzrastać.