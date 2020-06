Zniesiono ograniczenia wstępu do gospodarstw rolnych

Zniesiono wprowadzone w związku z koronawirusem ograniczenia w dostępie do gospodarstw rolnych. Wstęp na teren gospodarstwa do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta nie już będzie ograniczony wyłącznie do samych rolników, weterynarzy czy służb.