Zobacz agendę Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020

W agendzie:

3 listopada 2020 r.

Sesja inauguracyjna | Koronakryzys – czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań w branży spożywczej

Nowa rzeczywistość branży spożywczej – jak szybko dopasować się do zachodzących zmian?

Czy kryzysy wzmacniają? Jak COVID-19 umocnił sektor produkcji żywności? Co zdemaskowała pandemia?

Czego realnie potrzebują i będą potrzebować producenci żywności i jej konsumenci?

Trendy i formaty, które zdały egzamin w trakcie lockdownu. Skuteczne zarządzanie ofertą

Szybki szturm na online – sprzedaż, komunikacja, marketing

To nie jest koniec świata, to tylko kryzys! Czeka nas ewolucja zachowań konsumenckich, a nie rewolucja?

Nie ma odwrotu od innowacji i nowych trendów. Które są najbardziej wyraźne



Eksport w czasach lokalności i nowych reżimów bezpieczeństwa

Jak (na nowo?) zbudować zaufanie odbiorców?

Scenariusze dla eksportu żywności

Lokalność i bezpieczeństwo – nowa waluta eksportowa

Polski sukces w eksporcie, mimo rosnących kosztów i pandemicznych reżimów

Stop protekcjonizmowi! Bądźmy obrońcami swobód i wolnego rynku UE!



2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej

Fuzje i przejęcia – wielki lockdown

Czas łakomych kąsków? Kogo osłabiła pandemia, a kto nabrał apetytu?

Przejęcie i co dalej? Wyzwanie dla managerów

Wielka konsolidacja wciąż przed nami. Prognozy na 2021 r.



Zarządzanie w „zdalnych” czasach. Wyzwania liderów

Zdalne zarządzanie, stacjonarna produkcja

Marzec 2020 – czas błyskawicznej rewolucji. Wielki test managerów i dyrektorów produkcji

Nowe formy komunikacji i metody zarządzania zespołem

Zaradny jak polski przedsiębiorca. Przyzwyczajony do kryzysów z każdym da sobie radę

Najnowsze technologie zmieniają oblicze polskiej branży spożywczej

Potrzeba cyfryzacji, znaczenie informacji dla rozwoju firmy i rynku