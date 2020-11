ZPP: CIT od spółek komandytowych uderzy w polski biznes

Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT ma – według uzasadnienia do projektu ustawy – ograniczyć zjawisko międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Zdaniem Ministerstwa Finansów, podmioty tego rodzaju są wykorzystywane do nieopodatkowanego transferu zysków za granicę, o czym świadczyć ma m.in. znaczący przyrost ich liczby na przestrzeni ostatnich lat. Projektodawcy podkreślali również, że uznanie spółek komandytowych za podatnika CIT stanowi w zasadzie europejski standard stosowany w wielu państwach.



Z danych zebranych w raportach opublikowanych przez ZPP, Crido oraz InfoCredit wynika, że powyższa argumentacja nie pokrywa się z faktami.



– Po pierwsze, ponad 90% spółek komandytowych ma polskich wspólników – podkreśla Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Po drugie, ich liczba, w porównaniu do np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest nadzwyczajna w skali europejskiej. Po trzecie, samo Ministerstwo Finansów przyznaje, że fiskus jedynie sześciokrotnie podważył schemat podatkowy uwzględniający spółki komandytowe. W zasadzie żaden z argumentów przytoczonych w uzasadnieniu nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Uważamy zatem, że z procedowanego w Senacie projektu ustawy należy usunąć przepisy obejmujące spółki komandytowe podatkiem CIT, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek przemawiających na korzyść takiego rozwiązania.



Wyniki przeprowadzonych ankiet i symulacji pozwalają również oszacować generalne skutki wejścia w życie proponowanej zmiany. Przytłaczająca większość wspólników spółek komandytowych (97%) uważa, że opodatkowanie tej formy działalności podatkiem CIT doprowadzi do zmniejszenia skłonności do inwestowania, zaś prawie co trzeci rozważa zamknięcie biznesu. Wyniki ankiety odzwierciedlają szacunki, zgodnie z którymi opodatkowanie spółek komandytowych CIT może doprowadzić do nawet dwukrotnego wzrostu obciążeń podatkowych tej formy prowadzenia działalności.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.