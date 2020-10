ZPP ws. przedstawionego projektu tarczy dla branż: Obok finansów konieczne wsparcie regulacyjne

- Uważamy, że podejście oparte na punktowej pomocy dla konkretnych sektorów jest słuszne i pozwala na stopniowanie działań w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 26 października zakłada wprowadzenie środków pomocowych bądź przedłużenie dostępności tych już istniejących, dla ściśle określonych sektorów gospodarki. Proponuje się zatem m.in. wydłużenie dostępności niektórych z istniejących instrumentów wsparcia do połowy 2021 roku, likwidację opłaty targowej a także wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla enumeratywnie wyliczonych (wg PKD) branż - napisano w przesłanym komunikacie.



- Zwracamy uwagę, że propozycja zwolnienia z ZUS oraz wprowadzenia świadczeń postojowych dla dotkniętych kryzysem epidemicznych branż jest zbieżna z tym, o co ZPP apelował w publikowanych ostatnio dokumentach. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że konieczne jest wprowadzenie automatycznego mechanizmu zwalniania ze składek na ubezpieczenia społeczne i przyznawania świadczeń postojowych dla wszystkich branż objętych reżimem przekraczającym standard sanitarny DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). Uważamy, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania w praktyce czynią zadość naszemu postulatowi (pod warunkiem, że w przypadku wprowadzania kolejnych restrykcji, uprawnienie do świadczenia postojowego i zwolnienia z ZUS będzie konsekwentnie rozszerzane) - dodano.



Obok finansów konieczne wsparcie regulacyjne



- Mając na uwadze wszystkie powyższe względy, przedstawiony projekt ustawy oceniamy pozytywnie. Rząd zdecydował się zareagować konserwatywnie, przeznaczając na osłonę najbardziej narażonych branż kwotę ponad 800 mln zł (zgodnie z uzasadnieniem do projektu). Takie podejście daje przestrzeń do odważniejszych działań w przyszłości, jednak z naszego punktu widzenia pozostaje niewystarczające. Poza wsparciem finansowym w postaci zwolnień, ulg i świadczeń, a także postulowanym przez nas wsparciem płynnościowym (długoterminowe kredyty gwarantowane przez PFR, częściowo zwrotne subwencje), konieczne jest wsparcie regulacyjne - napisano.



ZPP przedstawił pięć kluczowych postulatów, które, jak mają nadzieję, zostaną uwzględnione przy jej projektowaniu:



1) Wprowadzenie dwunastomiesięcznego moratorium na wszelkiego rodzaju nowe obciążenia procedowane w tej chwili, bądź przyjęte w ciągu tego roku, a jeszcze nieobowiązujące, takie jak choćby podatek cukrowy;



2) Wycofanie poprawek do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty likwidujących poczucie bezpieczeństwa prawnego dla właścicieli aptek i w konsekwencji przywrócenie projektowi takiego brzmienia, w którym został skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu;



3) Zaniechanie grożącymi deregulacją rynku i brakami leków w aptekach prac nad ustawą refundacyjną na czas pandemii. Wprowadzenie na polecenie Premiera RP pilnych zmian Regulaminu Komisji Ekonomicznej działającej przy Ministerstwie Zdrowia, uniemożliwiających dalsze erodowanie cen leków krajowych producentów leków;



4) Wprowadzenie jednolitej stawki 5% VAT dla wszystkich branż, które mają restrykcje ponad standard DDM, w tym na wszystkie usługi gastronomiczne, włączając w to serwowanie napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, przy jednoczesnym umożliwieniu sprzedaży napojów niskoalkoholowych na wynos i z dowozem w ramach koncesji na sprzedaż alkoholu do spożycia w lokalu;



5) Uelastycznienie przepisów prawa pracy oraz przyspieszenie procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców, tak by wpływ epidemii na rynek pracy pozostawał nie większy, niż do tej pory.

