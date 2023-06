Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do spółki, Polski Holding Hotelowy złożył pozwy przeciwko redaktorom naczelnym Gazety Wyborczej oraz Wyborcza.pl. Chodzi o sprostowanie informacji dot. nielegalnej inwigilacji gości w obiektach PHH oraz udziału w remoncie mieszkania Joachima Brudzińskiego.

17 kwietnia br. na łamach Gazety Wyborczej opublikowano artykuł pt. "Służby, hotele i »lekarz sanitarny«" i tego samego dnia opublikowano "analogiczny treściowo artykuł" na portalu wyborcza.pl pod tytułem "Hotele na podsłuchu. +Wyborcza+ ujawnia, jak służby PiS śledzą opozycję".

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do spółki, Polski Holding Hotelowy złożył pozwy przeciwko redaktorom naczelnym Gazety Wyborczej oraz Wyborcza.pl o publikację sprostowań w związku z "publikacją nieprawdziwych i nieścisłych informacji nt. spółki w artykułach red. Wojciecha Czuchnowskiego, dotyczących inwigilacji w hotelach PHH oraz udziału spółki w remoncie mieszkania europosła Joachima Brudzińskiego".

"Oba artykuły zawierają nieprawdziwe informacje jakoby, Polski Holding Hotelowy (PHH) uczestniczył w nielegalnej inwigilacji gości w hotelach i obiektach PHH. W artykułach postawiono także tezę, jakoby owa inwigilacja miała dotyczyć m.in. pana Bartosza Kramka oraz spotkania przedstawicieli opozycji ze Swiatłaną Cichanouską w dniu 10.09.2020 r. w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport" - wynika ze źródeł PAP.

W reakcji na publikację artykułów PHH opublikował - zgodnie ze źródłem PAP - stanowcze oświadczenie i sprostowania zaprzeczające, aby w hotelach i obiektach Holdingu dochodziło do nielegalnej inwigilacji. Zaprzeczono także, aby ze strony zarządu PHH miało dochodzić do nakłaniania pracowników PHH do współpracy z ABW w zakresie prowadzenia bezprawnej inwigilacji przedstawicieli opozycji.

"W swoim sprostowaniu PHH podkreślił również, że nieprawdziwa jest informacja, jakoby w PHH miano zmuszać byłego pracownika spółki - Roberta Z. do współpracy z ABW w zakresie nielegalnej inwigilacji, w tym rzekomej inwigilacji p. Bartosza Kramka" - podkreślono.

Spółka wystąpiła do redaktorów naczelnych Gazety Wyborczej oraz Wyborcza.pl z żądaniami publikacji sprostowań, jednak z pozyskanych informacji wynika, że odmówili oni ich publikacji. Z uwagi na to Polski Holding Hotelowy złożył pozew o nakazanie publikacji sprostowań. Jak stwierdziło źródło PAP, pozew już trafił do sądu.

Dodano, że PHH wytoczył również drugi proces dotyczący artykułów red. Wojciecha Czuchnowskiego, sugerujących udział spółki w remoncie mieszkania europosła Joachima Brudzińskiego. Spółka domaga się publikacji sprostowań w związku z artykułami "Państwowy remont u Brudzińskiego", opublikowanymi w dniu 11.05.2023 r. na pierwszej stronie papierowego wydania "Gazety Wyborczej" i za pośrednictwem portalu Wyborcza.pl.

Jak przekazało źródło PAP, PGG złożyło także pozew przeciwko byłemu pracownikowi Robertowi Z., kierownikowi ds. bezpieczeństwa, w związku z naruszaniem dóbr osobistych byłego pracodawcy.

"Spółka złożyła również prywatny akt oskarżenia o publiczne zniesławienie. Toczą się także zaawansowane czynności prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury w sprawie byłego pracownika PHH, dotyczące nękania i gróźb kierowanych pod adresem koleżanek i kolegów z pracy. Działania prokuratorskie dotyczą także nieuprawnionego dostępu przez Roberta Z. do systemów informatycznych Spółki oraz fałszowania dokumentów organów ścigania" - zaznaczono.