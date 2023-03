W obliczu spodziewanego wzrostu liczby ludności o 2 mld do 2050 roku oraz problemów z dostępem do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych w co najmniej 14 z 20 największych miast świata, nasze zasoby wodne znajdują się pod ogromną presją. Ponadto nieustanne problemy związane z zanieczyszczeniem wody i jej nadmiernym zużyciem sprawiają, że świat znajduje się w kryzysie związanym z niedoborem wody. Dlatego niezwykle ważne jest ponowne jej wykorzystanie.

Inteligentne rozwiązania nie muszą być trudne, ani kosztowne/fot. materiały prasowe

Aby zaspokoić globalne zapotrzebowanie na wodę w sposób prawidłowy i zrównoważony, społeczeństwo, a w szczególności przemysł, musi oczyszczać ścieki w celu ich ponownego wykorzystania. W ten sposób możemy zapewnić sobie utrzymanie ogólnej jakości życia.

Innowacyjne sposoby ponownego wykorzystania wody

Obecnie około 80% ścieków jest odprowadzanych z powrotem do ekosystemu bez odpowiedniego oczyszczania, co zwiększa problem zanieczyszczenia wód. Raporty branżowe wskazują, że globalny poziom ścieków rośnie, dlatego ważne jest, abyśmy znaleźli nowe i innowacyjne sposoby ponownego wykorzystania jak największej ilości wody.

Dla większości producentów oczyszczanie na miejscu jest najbardziej opłacalnym sposobem oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków, pod warunkiem jednak, że dysponują oni odpowiednim wyposażeniem.

Aby uzdatnić wodę do punktu, w którym można ją ponownie wykorzystać, należy poddać ją procesowi, który zazwyczaj składa się z trzech etapów: uzdatniania biologicznego, w którym dodaje się bakterie rozkładające substancje organiczne, uzdatniania chemicznego, które obejmuje m.in. dezynfekcję i dostosowanie wartości pH, a także uzdatniania fizycznego, w którym woda jest filtrowana – kończącego proces uzdatniania.

Woda ma ogromny wpływ na biznes. Nieefektywne jej dostawy mogą zakłócić działalność i wpłynąć na koszty ogólne, niezależnie od tego, czy jest jej za dużo, czy za mało, szczególnie w sytuacji, gdy bardziej rygorystyczne przepisy mogą sprawić, że usuwanie ścieków staje się bardziej skomplikowane i kosztowne, a niezdolność do przestrzegania tych zasad może potencjalnie zaszkodzić wizerunkowi firmy.

Inteligentne rozwiązania nie muszą być trudne, ani kosztowne

Grundfos oferuje rozwiązania, które są wartością dodaną na każdym etapie procesu uzdatniania. Nie chodzi tylko o to, by pomóc zmniejszyć zużycie wody. Celem jest również pomoc w obniżeniu kosztów operacyjnych, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zarówno przepisów dotyczących odprowadzania ścieków, jak i inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju - bez względu na branżę i rodzaj ścieków, z którymi przedsiębiorstwo ma do czynienia.

To zmiana sposobu, w jaki świat wykorzystuje wodę. Oznacza to zapewnienie branżom narzędzi i wsparcia, których potrzebują, aby rozpocząć i kontynuować własne działania – a w efekcie poprawić jakość naszego życia na długie lata.

Grundfos iSolutions łączy najnowocześniejszą technologię z najwyższej klasy wsparciem, by dostarczyć inteligentne rozwiązania, które są niezawodne, bezpieczne i dokładne. Wprowadzenie wydajnego systemu ponownego wykorzystania wody do systemu jej zaopatrzenia, nie musi być trudne, ani kosztowne. Co więcej, rozwiązania ułatwią minimalizację zużycia wody, a jednocześnie zapewnią spełnianie wymagań dotyczących bezpiecznej i czystej wody.

Przykładowo, z zakładach produkcyjnych w Bjerringbro pompy ciepłownicze poddawane są procesowi powlekania elektrolitycznego. W 2018 r. Grundfos otworzył tam nową oczyszczalnię ścieków, która oczyszcza wodę wykorzystywaną w tym procesie produkcyjnym, tworząc w ten sposób system obiegu zamkniętego.

Po przejściu przez zbiorniki płuczące, ścieki przepływają do zaawansowanego systemu filtracji membranowej, który umożliwia mikrofiltrację, odwróconą osmozę i dezynfekcję UV. Po tym procesie uzdatniania woda jest ponownie wykorzystywana w procesie płukania.

W ramach nowego systemu zainstalowano szereg pomp, czujników i elementów sterujących, w tym pompy inteligentne, cyfrowe pompy dozujące, czujniki ciśnienia, czujniki przepływu i czujniki jakości wody.

