Zrównoważony rozwój wysoko na liście priorytetów przedsiębiorców

Ekologia wchodzi do magazynów

Zmiany klimatyczne już 10 lat temu zostały określone jako czynniki, które są zagrożeniem dla przedsiębiorstw – ich działania, strategii oraz pracowników. Większość firm z sektora MŚP, bo aż 71% z nich, zobowiązuje się do prowadzenia zrównoważonego i ekologicznego biznesu oraz odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Świadczy o tym również fakt, że w biznesplanie chcą uwzględniać działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Niestety wiele z tych zobowiązań pozostaje wyłącznie piękną ideą, a w praktyce swoje zastosowanie znajdują tylko nieliczne działania na rzecz środowiska.

Aż 68% przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że ich przyszły sukces będzie zależał od odpowiedzialnego ekologicznie zarządzania rozwojem firmy. Aby to osiągnąć, niezbędna jest zmiana zachowań i nawyków, która wymaga wysiłku ze strony zarówno zarządu, pracowników, jak i dostawców. Według raportu, opracowanego na zlecenie Brother „Cyfrowa Rewolucja”, blisko ¾ firm (76%) z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, kieruje się w organizacji polityką zrównoważonego rozwoju, a ich działania skupione są głównie wokół recyklingu oraz zaopatrzenia.

Jak się okazuje, to nie śmieci czy zużycie prądu i wody są największymi problemami, jeśli mowa o prowadzeniu eko biznesu. Wyzwaniem jest eksploatacja sprzętu biurowego. Dobrym początkiem w oszczędzaniu zużycia urządzeń, takich jak drukarki, jest zweryfikowanie możliwości digitalizacji części dokumentów papierowych za pomocą skanowania ich lub pracy na elektronicznych odpowiednikach. Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę dziennych wydruków, co przyczyni się nie tylko do oszczędności papieru, ale również zmniejszenia eksploatacji urządzenia.

Często popełnianym błędem w firmach jest zastępowanie używanego sprzętu nowym. Oczywiście, czasem jest to wręcz niezbędne, ale w większości przypadków nie do końca uzasadnione. Idealnym przykładem jest twierdzenie aż 82% przedsiębiorców, że ważny jest dla nich recycling, natomiast tylko połowa z nich (43%) rzeczywiście poddało swój sprzęt temu procesowi. Gdy drukarka przestanie pracować poprawnie, należy odnaleźć źródło problemu i w miarę możliwości, zająć się usunięciem awarii, zamiast pozbywać się sprzętu, który nadal nadaje się do użytku. Bardzo ważnym elementem zrównoważonego biznesu, jest analiza pełnego cyklu życia wykorzystywanych urządzeń, z czym zgadza się aż 9 na 10 firm z sektora MŚP.

Obecnie, większość przedsiębiorstw stara się aktywnie monitorować oraz sumiennie poprawiać wyniki w obszarze odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Jak się okazuje, kluczem do sukcesu jest wprowadzenie zmian polegających na dokładnej analizie każdego etapu cyklu życia urządzenia zaczynając już w momencie planowania zakupu – tak, aby wybrać drukarkę wyprodukowaną w sposób ekologiczny oraz wykonaną z materiałów nadających się do recyklingu. Serwisowanie i usuwanie usterek to podstawowe sposoby na wydłużenie żywotności sprzętów drukujących. Są one także dużym ukłonem w stronę ochrony środowiska oraz zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy. Aż 85% przedsiębiorstw z sektora MŚP uważa, że możliwość naprawy lub wymiany części jest jednym z ważniejszych kryterium odpowiedzialnego rozwoju firmy.

Zmniejszenie wydatków to jedno, ale prowadzenie zrównoważonego biznesu niesie ze sobą o wiele więcej odpowiedzialności i satysfakcji z inicjowanych działań. Jednym z tych elementów jest świadomość, że nie przyczyniamy się do pogarszania stanu planety. Przemyślane zakupy sprzętów wyprodukowanych w sposób ekologiczny i z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania są milowym krokiem w stronę ekologii. Brother kładzie szczególny nacisk na ochronę klimatu oraz stara się redukować negatywny wpływ na środowisko naturalne na wszystkich etapach cyklu życia swoich produktów. Znaczącym działaniem jest również współpraca firmy z Cool Earth. W ramach programu Brother wraz z organizacją, wspiera ratowanie lasów deszczowych m.in. w Peru i Papui Nowej Gwinei.

Pomimo wielu możliwości wdrażania ekologicznych rozwiązań do biznesu, nie wszyscy przedsiębiorcy deklarujący wprowadzanie zrównoważonego rozwoju wywiązują się z deklaracji podjęcia odpowiednich działań. Pomimo tego, że blisko trzy czwarte firm z sektora MŚP zgadza się z twierdzeniem, że drukarki po skończeniu cyklu żywotności powinny być poddane procesowi recyklingu, istnieje ogromna przepaść pomiędzy tymi, którzy uważają to za istotne, a tymi, którzy finalnie podejmują kroki w tym kierunku. Dlatego tak ważna jest edukacja przedsiębiorców przez producentów i sprzedawców urządzeń, ponieważ nawet pozornie najmniejsze decyzje mogą mieć ogromny wpływ na kondycję środowiska naturalnego.