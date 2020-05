Pawiński na EEC Online: To nie jest koniec świata, to tylko kryzys!

Regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis wskazała, że jeżeli wniosek jest wypełniony poprawnie, postojowe jest przelewane od razu na konto wnioskującego.

"Gdy są błędy, opłata się opóźnia, gdyż musimy poprosić o ich usunięcie lub złożenie ponownie poprawnego wniosku" - powiedziała.

Kowalska-Matis podkreśliła, że osoby, które już dostały pierwsze postojowe, mogą składać wniosek o kolejną wypłatę.

"Osoby na umowach cywilno-prawnych, którym pierwszy wniosek składał do ZUS pracodawca, kolejny mogą do nas przesłać już same. Zachęcam do robienia tego przez swoje konto na PUE ZUS gdyż to najszybsza droga do wypłaty na konto" - powiedziała Kowalska-Matis.

Rzeczniczka przypomniała, że tzw. świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, jeżeli zostaną spełnione określone warunki - doszło do przestoju w prowadzeniu działalności; prowadzenie działalności rozpoczęto przed 1 lutego 2020 r.; przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był, o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim; prowadzenie działalności zostało zawieszone po 31 stycznia 2020 r.; oraz nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Łącznie takie świadczenie postojowe może być wypłacone trzykrotnie.

Do tej pory ZUS na Dolnym Śląsku wypłacił niemal 100 mln zł tzw. postojowego. Pieniądze trafiły do prawie 50 tys. osób samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilnoprawnych.