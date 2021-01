ZUS: ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r.

"Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad (RDZ-B6) można złożyć wyłącznie elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS" - przypomina prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Ta forma wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 przysługuje, jeśli płatnik spełni kilka warunków: rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. miał oznaczony kodem PKD wymienionym w tarczy; był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.; przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.; - złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba że był zwolniony z tego obowiązku) i złoży wniosek do 31 stycznia 2021 r.

"Od 30 grudnia przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD (m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów), uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie 2020 r. w porównaniu z sytuacją w listopadzie rok wcześniej" - mówi prof. Uścińska.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 r.

Należy pamiętać, że ZUS sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września 2020 r. ZUS może uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 r.