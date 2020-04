ZUS: pierwsze świadczenia postojowe trafią na konta przedsiębiorców już 15 kwietnia

"Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc" - podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Część wniosków trafia do ZUS drogą tradycyjną - w postaci papierowej. Tutaj eksperci i pracownicy Zakładu także będą wykorzystywać automatyczny system.

"Warto zwrócić uwagę, że mamy już doświadczenie w automatycznej obsłudze wniosków - tego typu system był wykorzystywany przy obniżeniu wieku emerytalnego. Wówczas część wniosków również została zweryfikowana przez system" - przypomniała prof. Uścińska.

Jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, ZUS zweryfikował już ponad 67 tys. wniosków złożonych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. "Jednak ta liczba niedługo będzie nieaktualna, ponieważ po wprowadzeniu tzw. automatów nastąpi masowa weryfikacja dokumentów. To się stanie jeszcze przed świętami. Chciałabym przekazać przedsiębiorcom, że pierwsze przelewy o tzw. postojowe zostaną wykonane już 15 kwietnia" - poinformowała prezes ZUS.

Zapewniła również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku; mają na to czas do 30 czerwca.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe.