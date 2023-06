Podczas e-wizyty można uzyskać informacje dotyczące np. emerytur rent czy prowadzenia firmy - wskazał w sobotniej informacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodał, że e-wizyty są również dostępne dla osób niesłyszących i niedowidzących

Jak poinformowano w komunikacie, eksperci ZUS przeprowadzili już kilkaset tysięcy e-wizyt.

"W okresie od 20 października 2020 r. do 22 czerwca 2023 r. klienci ZUS przeprowadzili 310 tys. e-wizyt i liczba ta cały czas rośnie. Codziennie e-wizytę rezerwuje średnio od kilkudziesięciu do kilkuset osób w całym kraju" - mówi cytowana w informacji prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zapewniła, że jest to usługa najwyższej jakości. "E-wizyty pozwalają na załatwienie wielu spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Ma to szczególne znaczenie również dla seniorów, szczególnie w okresie letnim podczas upalnych dni" - wskazała. Powiedziała, że pytania klientów dotyczą przede wszystkim spraw związanych z emeryturami oraz rentami krajowymi, prowadzeniem firm oraz spraw pracowniczych, a także zasiłków.

Z danych ZUS wynika, że najwięcej osób korzysta z e-wizyty w dużych miejscowościach, m.in. Gdańsku, Warszawie oraz Poznaniu.

Wskazano, że e-wizytę można zarezerwować za pośrednictwem strony internetowej www.zus.pl/e-wizyta. "Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerą i mikrofonem. W przypadku świadczeń międzynarodowych należy wybrać temat wideorozmowy +Emerytury i renty międzynarodowe+" - napisano w informacji. Dodano, że na takim spotkaniu istnieje również możliwość potwierdzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Przypomniano, że w lutym 2021 roku ZUS uruchomił e-wizyty w języku migowym (PJM) w sprawie zasiłków oraz emerytur i rent. E-wizytę mogą również zarezerwować osoby niewidzące i niedowidzące - na stronie e-wizyt zastosowano kolory i kontrast zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.0.

E-wizyty - jak wskazano w informacji - odbywają się od poniedziałku do piątku między godz. 9.00 a 14.00. Szczegółowe informacje na temat e-wizyt znajdują się na stronie www.zus.pl.

Za wdrożenie e-wizyt ZUS otrzymał wyróżnienie European Quality Certificate 2020.