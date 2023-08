Biznes i technologie

ZUS: przedsiębiorcy zainteresowani Małym ZUS plus

Autor: PAP

Data: 08-08-2023, 11:05

Osoby korzystające z małego ZUS plus mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozwiązanie to cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców – przekazał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.