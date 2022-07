ZUS przypomina: Dwa miesiące na realizację bonu turystycznego

Autor: PAP

Data: 26-07-2022, 12:03

Rodzice i opiekunowie z 4,3 mln przyznanych bonów turystycznych aktywowali ponad 3,5 mln. Wciąż pozostało 776 tys. bonów nieaktywnych. Z aktywacją i realizacją świadczenia warto się pospieszyć, ważność bonów upływa 30 września - alarmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zostały dwa miesiące na realizację bonu turystycznego/fot. shutterstock

ZUS przypomina, że bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski tylko do końca września.

"Co istotne sama usługa może się odbyć później, czyli po 30 września, jednak płatność musi być zrealizowana do końca września. Warto o tym pamiętać, by nie stracić świadczenia" - podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. "Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie" - wskazuje Grzegorz Dyjak.

Z danych ZUS wynika, że w całym kraju płatność bonami przyjmuje około 27 tys. podmiotów. Najwięcej zarejestrowanych jest w województwie pomorskim (ponad 6,6 tys.) i małopolskim (5,5 tys.). I to tutaj trafia najwięcej środków z bonów turystycznych. Kwota płatności bonami w województwie małopolskim przekroczyła pół miliarda złotych (531 mln zł), natomiast w województwie pomorskim - 456 mln zł.

Aktywacja świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy, że po zalogowaniu na swoim koncie PUE rodzic uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon, otrzymując unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas opłaty bonem należy go podać, po czym opiekun SMS otrzymuje indywidualny kod, którym potwierdza transakcję.

W przypadku braku zakładki Polski Bon Turystyczny na indywidualnym profilu PUE ZUS osoby uprawnionej, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej stosowny wniosek, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/.

Z danych ZUS wynika, że wciąż pozostaje 776 tys. bonów na kwotę 528 mln zł, które jeszcze w ogóle nie zostały aktywowane. Łączna liczba bonów, które czekają do całkowitego wykorzystania (nieaktywne, aktywne, ale niewykorzystane i częściowo wykorzystane) to ponad 2 mln.