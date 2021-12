ZUS udostępni nowe narzędzie dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 r. specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczenie należności.

ZUS udostępni specjalny kalkulator dla firm. fot. PAP/Tytus Żmijewski

Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład, wprowadziły zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy będą ją musieli obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r.

"Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad może być kilka wątpliwości. Dlatego ZUS wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępnieni kalkulator" - mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jak dodaje, narzędzie to ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczanie kwoty należnej składki.

"Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc" - tłumaczy profesor.

Kalkulator będzie udostępniony na stronie internetowej www.zus.pl. Docelowo będzie także udostępniony w programach Płatnik i ePłatnik.

Płatnik powinien uregulować wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany (tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne) jednym przelewem na nadany mu indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Rozliczenie dokonanej wpłaty na koncie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały zaległości za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki należne za grudzień br. jeszcze w grudniu.

Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów rozliczeniowych po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, czyli w przypadku składania dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5, 10 lub 15 stycznia 2022 r. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki należne za pracowników, to mogą w rozliczeniu zostać uwzględnione wyłącznie wynagrodzenia wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracowników w grudniu.