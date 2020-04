ZUS: w ramach tzw. postojowego wypłacono już ok. 200 mln zł

3/4 Polaków uważa, że podczas kontaktu z produktami spożywczymi może dojść do zarażenia koronawirusem

Świadczenia postojowe wypłacane są od 15 kwietnia. Z informacji przekazanej PAP przez prof. Uścińską wynika, że od tego czasu wypłacono już ok. 200 mln zł.

"Postojowe" dla samozatrudnionych wynosi co do zasady 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

"W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu. Został on zniesiony na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Obowiązuje natomiast warunek rozpoczęcia działalności przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego" - wyjaśnia prezes ZUS.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Jak dodaje Uścińska, zgodnie z nową odsłoną tarczy ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu (przed 1 kwietnia).

"Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Dodatkowo tarcza 2.0 umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie" - tłumaczy szefowa ZUS.

Zgodnie z informacją ZUS, świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, podobnie jak w przypadku samozatrudnionych, co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia), jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 1300 zł, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne cały czas obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Nie może on przekraczać 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez GUS.

Jak wynika z najnowszych danych ZUS, od 1 kwietnia 2020 do 21 kwietnia 2020 r. (do godz. 23:59) złożono 1 mln 426 tys. 757 (elektronicznie 819 tys. 631, w wersji papierowej 607 tys. 126) wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. W tej liczbie 1 mln 61 tys. 283 to wnioski o zwolnienie ze składek, 283 tys. 41 - wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, 36 tys. 156 - wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, 46 tys. 277 - wnioski o ulgi (odroczenie składek, rozłożenie zaległości na raty).