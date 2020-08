Zuzanna Skalska: Będą zyskiwać małe firmy. Do głosu dochodzi hiperlokalność

Zuzanna Skalska: Uprawy hydroponiczne, drony, inteligentne czujniki to przyszłość rolnictwa

- Firmy spożywcze powinny stawiać na kasze gryczane, jęczmienne, jaglane, kukurydziane czy owsiane. W sklepach mamy obecnie najróżniejsze superfoods z innych krajów, a nie zawsze doceniamy polskie kasze, które są odżywczo bardzo cenne - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Zuzanna Skalska, Partner Założycielski 360Inspiration, Współzałożyciel FutureS Thinking Group, Praktyk Przyszłości.

- Warto promować polskie jedzenie jako smaczne, modne i o wysokich walorach odżywczych. Warto brać przykłady choćby z Wielkiej Brytanii, gdzie telewizja bardzo promuje tzw. brytyjską kuchnię opartą na lokalnych składnikach - dodaje.

- Marki spożywcze mogą wchodzić w różnego rodzaju partnerstwa z hotelami, restauracjami, nawet same mogą tworzyć różnego typu pop-upy, w których będą serwować pyszne i oryginalne dania z kasz i innych polskich produktów spożywczych - podpowiada ekspertka.

- Uważam, że będą zyskiwać małe firmy, spółdzielnie, że do głosu dochodzi nawet nie lokalność, ale hiperlokalność. Polega to na tym, że przykładowo nie będzie piwa z Mazowsza czy z Małopolski, tylko powstaną piwa warszawskie, poznańskie, krakowskie, a nawet piwo z warszawskiej dzielnicy Praga Północ czy z Wilanowa lub krakowskich dzielnic Zabłocie, Podgórze. Proces ten jest bardzo interesujący, ponieważ pokazuje, jaka siła może tkwić w „małych ojczyznach”, w różnych regionach Polski. Firmy już wiedzą, że warto łączyć nowoczesne rozwiązania z tradycją i to się teraz zaczyna dziać - tłumaczy.

Pandemia sprzyja tym zmianom czy je blokuje? - Uważam, że właśnie teraz firmy powinny się zastanowić, w którą stronę chcą dalej iść. Teraz jest czas na przeprowadzenie wielu zmian, na rozważenie modeli biznesowych oraz na krzyżowanie różnych branż przemysłu. Nadchodzi czas przyzwolenia na duże eksperymenty, a wraz z nimi na błędy. Czyli jest to czas prawdziwych przedsiębiorców. Jeśli się tego nie zrobi, łatwo można wypaść z rynku - podsumowuje Zuzanna Skalska.

