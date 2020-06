Zuzanna Skalska: Jak zmieniają się trendy na rynku żywności?

Jakie widać sygnały zmian, jeśli chodzi o marki spożywcze w Polsce?

Warto się zastanowić, czy w przyszłości będzie rynek zbytu na tak duże ilości mleka i mięsa, które obecnie produkujemy. Z jednej strony mówi się o negatywnym wpływie przemysłu mlecznego i mięsnego na środowisko, z drugiej coraz więcej osób ogranicza spożywanie produktów mięsnych i mlecznych. Może część firm mleczarskich będzie musiała przestawić się w większym stopniu niż dotychczas na produkcję mleka bez laktozy lub napojów sojowych oraz na wyższą jakość produktów i mniejszą ich liczbę?

Uważam, że w kontekście marek spożywczych, patrząc w przyszłość, warto odnieść się też do przeszłości. Kiedyś na polskich ziemiach jadło się dużo różnego rodzaju kasz. Uważam, że są one skarbem naszej ziemi i powinniśmy je promować, aby nie kojarzyły się tylko ze starymi czasami, z kaszą manną z dzieciństwa. Firmy spożywcze powinny stawiać na kasze gryczane, jęczmienne, jaglane, kukurydziane czy owsiane. W sklepach mamy obecnie najróżniejsze superfoods z innych krajów, a nie zawsze doceniamy polskie kasze, które są odżywczo bardzo cenne.

Sprowadzamy modne nasiona chia, a naszym superfood jest choćby dobrze znany polski len.

O tym właśnie mówię. Dlatego warto promować polskie jedzenie jako smaczne, modne i o wysokich walorach odżywczych. Warto brać przykłady choćby z Wielkiej Brytanii, gdzie telewizja bardzo promuje tzw. brytyjską kuchnię opartą na lokalnych składnikach.

Marki spożywcze mogą wchodzić w różnego rodzaju partnerstwa z hotelami, restauracjami, nawet same mogą tworzyć różnego typu pop-upy, w których będą serwować pyszne i oryginalne dania z kasz i innych polskich produktów spożywczych. Zachęcam do eksperymentów, do pokazania, że „inne” wcale nie musi oznaczać „zza granicy”, że „inne” może być „nasze”, dobrze znane, tylko na przykład inaczej podane. Aby konsument poczuł, że polskie produkty są zarazem i modne i jednocześnie posiadające właściwości prozdrowotne.

Jak mogą zmienić się trendy w produkowaniu żywności?

Ostatnio dużo słyszymy o tzw. urban farming, czyli miejskim rolnictwie. Mówi się o tym, że miasto może być nowym żywicielem, że do pewnego stopnia może się samo wyżywić. Mocno nad tą koncepcją pracuje m.in. Berlin, w którym powstaje wiele dużych spółdzielni, uprawiających żywność na balkonach, na dachach domów, na patio.