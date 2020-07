Zuzanna Skalska: Uprawy hydroponiczne, drony, inteligentne czujniki to przyszłość rolnictwa

- Farmerzy korzystają z urządzeń mierzących wody gruntowe, ze specjalnych prognoz pogody przygotowywanych dla rolników, badają grunt, jego kwasowość. Tak jest m.in. w Holandii, w Niemczech i w USA - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Zuzanna Skalska.

- Na targach rolniczych w Stanach Zjednoczonych zaprezentowano już kilka lat temu cały system dronów dla rolników, m.in. dron jeżdżący, czyli traktor, którym kieruje się zdalnie. Firmy projektują również wielkie systemy komunikacyjne dla farmerów, które podbierają i przetwarzają dane z różnych źródeł. Powstał również Internet Rzeczy dla gospodarstw rolnych. Są gospodarstwa do tego stopnia zautomatyzowane, że drony zapędzają nawet stada owiec do zagrody, psy już nie są tam potrzebne. To nie jest obecnie daleka wizja rolnictwa, to już zaczyna się dziać - tłumaczy.

Zuzanna Skalska zauważa, że nie wszystkie rodzaje zbóż oraz owoców i warzyw będzie można nadal w Polsce uprawiać. Niektóre z nich, z powodów zmian klimatycznych, nie dadzą rady wzrastać.

- Ale przejście na nowy rodzaj plonów i upraw jest procesem długotrwałym, dlatego warto skorzystać z przykładów innych zachodnich krajów, na przykład Holandii i inaczej rozporządzić tym, co mamy. Otóż w Holandii działa uniwersytet rolno-spożywczy Wageningen University, w którym od lat prowadzone są badania nad zwiększeniem wydajności upraw rolnych - opowiada.

- Holandia jest małym krajem, dlatego musiała inaczej niż większe państwa przemyśleć sobie produkcję żywności. I doszła w tym do takiego efektu, że obecnie jest drugim na świecie eksporterem płodów rolnych po USA. Między innymi dlatego, że wiele warzyw i owoców uprawia hydroponicznie, czyli zamiast w glebie – w wodzie wzbogaconej składnikami odżywczymi. Dodatkowo uprawy hydroponiczne ułożone są piętrowo. Do tego wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia - tłumaczy.

- Często takie uprawy przypominają prawdziwe laboratorium, w którym na samym dole pływają ryby słodkowodne, w tej samej wodzie zanurzone są końcówki korzeni różnych odmian sałat, rzodkiewek i innych roślin, które wzrastają na górnych poziomach pięter. Jest również mnóstwo wiszących roślin uprawianych w wodzie – pomidory, papryki. Do takich upraw stosuje się specjalne lampy przeznaczone do rolnictwa hydroponicznego, które odpowiednio je naświetlają - mówi Zuzanna Skalska, Partner Założycielski 360Inspiration, Współzałożyciel FutureS Thinking Group, Praktyk Przyszłości.

