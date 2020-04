Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opowiada się za możliwie najszybszym odmrożeniem gospodarki

Firmy już korzystają z „tarczy antykryzysowej”, która – mimo że niedoskonała – wpłynęła na zmniejszenie obciążeń szeregu podmiotów z sektora MSP, wprowadzając m.in. zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Niedługo uruchomiona ma zostać „tarcza finansowa”, o której wprowadzenie postulowaliśmy od początku kryzysu. Wszelkie jednak działania ukierunkowane na ochronę firm i miejsc pracy nie przyniosą rezultatu, jeśli gospodarka nie wróci do normalnego funkcjonowania. Każdy dzień lockdownu wiąże się z ryzykiem wzrostu bezrobocia, spadkiem produkcji, a w konsekwencji doprowadzić może do głębokiej recesji. Wobec tego absolutnie konieczne jest przygotowanie planu jak najszybszego powrotu gospodarki do regularnego funkcjonowania w nowych warunkach.

Oczywiście, trzeba ten proces przeprowadzić z zachowaniem wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa, tak by „restart” gospodarki nie wiązał się z istotnym zwiększeniem ryzyka epidemiologicznego. Wziąwszy pod uwagę ten aspekt, przez ostatni tydzień konsekwentnie publikowaliśmy kolejne sektorowe rekomendacje odnoszące się do warunków, które spełniać powinny firmy wracające do funkcjonowania w określonych branżach. W ramach tych publikacji, współpracując z naszymi członkami, przygotowaliśmy zalecenia dla sektora produkcyjnego, usługowego, gastronomii, handlu detalicznego, czy hotelarstwa – wszystkich branż, które zostały w największym stopniu dotknięte ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd.

Mając na uwadze powyższe, z zadowoleniem przyjęliśmy przedstawiony wczoraj przez rząd plan „odmrażania” gospodarki. Uważamy, że odpowiada on uzasadnionym oczekiwaniom biznesu. Wbrew głosom niektórych komentatorów, stoimy na stanowisku że przedstawiono stosunkowo konkretny (na tyle, na ile pozwala sytuacja) harmonogram uruchamiania kolejnych gałęzi gospodarki. Podejście oparte na stopniowym likwidowaniu restrykcji w kolejnych branżach, jest jak najbardziej zbieżne z przedstawianymi przez nas rekomendacjami. Mamy nadzieję, że poszczególne etapy będą wchodzić w życie w cyklach tygodniowych, a nie trzytygodniowych, jednak rozumiemy że taki horyzont czasowy stanowi pewien bezpiecznik umożliwiający dostosowanie tempa procesu do sytuacji epidemiologicznej. Naturalnie, jeśli będziemy mieli do czynienia z istotnym wzrostem liczby zachorowań, odmrażanie gospodarki będzie musiało postępować nieco wolniej, niż byśmy tego oczekiwali.

Reasumując, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opowiada się za możliwie najszybszym odmrożeniem gospodarki, z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Najlepsze „tarcze antykryzysowe” nie uchronią nas przed głęboką recesją, jeśli pozostaniemy w domach. Musimy wrócić do pracy – zróbmy to szybko i bezpiecznie.