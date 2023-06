Związkowcy z należących do Grupy Azoty zakładów azotowych w Puławach, po spotkaniu z prezesem Orlenu wyrazili przekonanie, że ewentualne przejęcie Puław będzie korzystne dla obu stron. Prezes Daniel Obajtek ogłosił we wtorek rozpoczęcie rozmów ws. przejęcia.

Jak poinformowała po spotkaniu z Obajtkiem NSZZ Solidarność z puławskich zakładów, negocjacje ze związkami odbędą się na początku września.

We wtorek podpisany został list intencyjny między GA Puławy, PKN Orlen i Grupą Azoty w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez Orlen. Dokument nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji, ale jak oświadczył w Puławach prezes Orlenu, chciałby proces akwizycji przeprowadzić do końca roku. Dodał, że na połączeniu nie ucierpią pracownicy.

Jak napisała zakładowa "Solidarność" na swojej stronie internetowej, podczas spotkania Obajtek przedstawił zamiary dotyczące GA Puławy: inwestycje, synergie surowcowe i produktowe. Padło jednoznaczne podkreślenie, że Orlen jest jedyną szansą na istnienie Grupy Azoty Puławy, przejęcie jest jednak uzależnione od badania sytuacji ekonomicznej zakładów w Puławach i woli stron.

Według związku, jego przedstawiciel Sławomir Kamiński podkreślał na spotkaniu, iż "wiemy, że wszyscy na tej ewentualnej transakcji korzystają - Orlen i Grupa Azoty. Dlatego nie może stracić na tym nasza Załoga". Jak poinformowała zakładowa "Solidarność", Obajtek zadeklarował, że po przejęciu będzie dążył do ściągnięcia z giełdy spółki, tak jak w przypadku innych przejętych przez Orlen podmiotów.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także - jak podaje na swojej stronie internetowej - silną pozycję na rynkach takich produktów jak: melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata, m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., a także Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.