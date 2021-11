Zwiększenie eksportu polskiej żywności tematem Rady ds. Rolnictwa

O potrzebie zwiększenia dynamiki polskiego eksportu rolno–spożywczego oraz konieczności poszerzania rynków zbytu rozmawiali w środę członkowie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Autor: PAP

Data: 24-11-2021, 17:39

Zwiększenie eksportu polskiej żywności tematem Rady ds. Rolnictwa; fot. shutterstock

Eksport polskiej żywności

W środę prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich omawiała temat zwiększenia eksportu polskiej żywności.

Przewodniczący Rady zwracał uwagę, że w minionym roku eksport polskiej żywności wyniósł ponad 34 mld euro, zaś dane za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku pokazują, że w tym roku może być w większy. Ardanowski wskazywał, że około 80 proc. polskiego eksportu trafia na rynku krajów UE. "To jest szalenie ważne, by jakichkolwiek perturbacji na linii Polska-UE unikać, bo to ma przełożenie na eksport" - dodał.

"Są obszary świata, które nas bardzo interesują. To jest Azja Wschodnia, kraje grupy ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej), kraje Zatoki Perskiej, kraje Czarnej Afryki (Afryki Subsaharyjskiej)" - oświadczył Ardanowski. Zwracał przy tym uwagę, że są to trudne rynki przede wszystkim ze względu z uwagi na ich dalekie położenie. "Po drugie, są pewne oczekiwania związane ze specyfiką kulturową, strukturą rynku, również uwarunkowania religijne sprawiają, że na tych rynkach polskim eksporterom jest trudno" - dodał.

Ardanowski relacjonował, że obecni na posiedzeniu przedstawiciele MSZ mówili o konieczności skoordynowania działań polskiej dyplomacji z Ministerstwem Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie eksportu polskiej żywności na nowych rynkach.

"Zdaniem uczestników dyskusji należy wrócić do zapomnianej koncepcji uruchomienia - przynajmniej w najważniejszych krajach z punktu widzenia eksportu polskiej żywności - tzw. radców rolnych, czyli dyplomatów dedykowanych tylko i wyłącznie sprawom produkcji rolno-spożywczej. Bo ci, którzy są od reprezentacji gospodarczej Polski bardzo często nie mają żadnego doświadczenia, wiedzy i kompetencji w zakresie specyficznych produktów, jakimi są produkty rolno-spożywcze" - mówił szef Rady.

Krytykował też politykę UE, która - jak mówił - zakłada zmniejszenie produkcji żywności w Europie. "Przedstawiciele poszczególnych branż są zgodni: nie wolno zmniejszać produkcji w Polsce. To grzech, to coś złego, to coś nielogicznego" - oświadczył Ardanowski.

Ardanowski przekazał, że Rada przygotuje swoje rekomendacje i przekaże je do resortów rolnictwa oraz spraw zagranicznych.

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w grudniu ub. roku, powierzając Ardanowskiemu, byłemu szefowi resortu rolnictwa i rozwoju wsi, funkcję jej przewodniczącego.