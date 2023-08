Blisko 400 mln zł wyniosą inwestycje PERN i Zarządu Morskiego Portu Gdynia, dzięki którym zwiększy się przepustowość bazy paliw w Dębogórzu (Pomorskie). Obie spółki podpisały porozumienie w tej sprawie. Dzięki przedsięwzięciom do Polski - przez bazę PERN - docierać będzie może więcej paliw.

Informując w czwartek o planach inwestycyjnych w bazie paliw w Dębogórzu, PERN podkreślił, że głównym ich założeniem "jest rozładunek tankowców o nośności powyżej 120 tys. ton oraz możliwości magazynowania i szybkiej dystrybucji produktów w głąb kraju".

"Blisko 400 mln zł, tyle wyniosą inwestycje PERN oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia, dzięki którym zwiększy się przepustowość bazy paliw PERN w Dębogórzu" - oznajmiła spółka. Baza paliwowa PERN w Dębogórzu to obiekt przystosowany do odbioru produktów dostarczanych do Polski statkami przez Morze Bałtyckie.

PERN wyjaśnił, że planowane inwestycje z udziałem Zarządu Morskiego Portu Gdynia prowadzone będą zgodnie z zawartym porozumieniem, przy czym wynikają one "z istotnego wzrostu zapotrzebowania na obsługę coraz większych tankowców, dostarczających do Polski produkty naftowe".

"Trend ten został bardzo silnie wzmocniony poprzez zawirowania rynkowe wywołane wybuchem wojny w Ukrainie. Od tego czasu paliwa trafiają do Polski z coraz bardziej odległych kierunków, a importerzy oczekują możliwości obsługi coraz większych zbiornikowców" - zaznaczyła spółka.

Prezes PERN Mirosław Skowron zwrócił uwagę, że "świat energetyki, w tym obszar ropy i paliw, zmienił się w sposób istotny od 24 lutego 2022 r." i aktualnie "paliwa, które docierają do Polski, trafiają do nas spoza Rosji".

"Jako PERN jesteśmy dobrze przygotowani na to wyzwanie. Inwestycje, które realizujemy wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, pozwolą nam znacznie poprawić elastyczność i efektywność całego systemu. To ważny sygnał dla polskiej gospodarki, ale też zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa" - oświadczył Skowron, cytowany w komunikacie spółki.

Według prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacka Sadaja, podpisanie porozumienia, w ramach długotrwałej współpracy z PERN, "jest kolejnym krokiem do zwiększenia możliwości przeładunkowych portu, poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury".

"Nasze relacje oparte są na strategii, w której nie tylko obie strony odnoszą korzyści, ale mają jasne cele dalszej rozbudowy, co przekłada się przede wszystkim na bezpieczeństwo energetyczne kraju - powiedział Sadaj.

Jak podał w czwartek PERN, w półroczu tego roku terminal bazy paliw w Dębogórzu przyjął ponad 1,7 mln metrów sześc. oleju napędowego, czyli prawie 60 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022.

"Baza ta jest intensywnie rozbudowywana - to właśnie tu PERN oddaje jesienią dwa zbiorniki po 32 tys. metrów sześc. każdy i planuje kolejne trzy o pojemności 50 tys. metrów sześc. Planowany jest także rozwój w obszarze dystrybucji paliwa na cały kraj poprzez transport kolejowy" - podkreśliła spółka.

Odnosząc sie do porozumienia zawartego z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, PERN podał, iż strony zobowiązały się w nim do realizacji "szeregu kluczowych inwestycji".

PERN ma wybudować kolejne trzy zbiorniki magazynowe, by zwiększyć pojemność bazy paliw w Dębogórzu do 0,5 mln metrów sześc., rozbuduje także front kolejowy o kolejną kabinę załadunkową oraz front załadunkowy cystern drogowych.

Z kolei głównym projektem ze strony Portu Gdynia - jak ogłoszono w komunikacie - "jest przeprowadzenie i sfinansowanie rozbudowy stanowiska przeładunkowego paliw płynnych zgodnie z przyjętą koncepcją, ale także - po uruchomieniu rozbudowanego stanowiska - podjęcie dalszych prac analitycznych i rozwojowych zmierzających do zwiększenia jego zdolności przeładunkowych.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych. Spółka dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześć.

Od kilku lat PERN realizuje sukcesywnie Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć spółka prowadzi m.in. rozbudowę i modernizację baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową.

W styczniu tego roku PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.