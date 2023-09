Biznes i technologie

Zwodowano pogłębiarkę do obsługi drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną

Zwodowano pogłębiarkę, która ma obsługiwać drogę wodną przez Mierzeję Wiślaną. Statek specjalistyczny, który zasili flotę Urzędu Morskiego w Gdyni, będzie wykorzystywany też do utrzymywania torów podejściowych do portów morskich do 18 m - podał Urząd Morski.