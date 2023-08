Zysk Alior Banku w II kwartale tego roku wyniósł 506 mln zł, czyli wzrósł o 290 mln zł w porównaniu do II kwartału 2022 r. - poinformował w środę bank.

"Zysk netto Alior Banku wyniósł w I połowie 2023 872 mln zł i wzrósł o 486 mln zł w porównaniu do wyniku z I połowy 2022. Zysk netto w II kw. 23 wyniósł 506 mln zł i wzrósł o 290 mln zł w porównaniu do wyniku z II kw. 22." - poinformował bank w sprawozdaniu zarządu.

Wskazał, że koszty działania banku w I połowie br. spadły w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim o 88 mln zł, czyli do 996 mln zł. Jak podano, na spadek kosztów największy wpływ miał brak w 2023 r. wpłaty do funduszu pomocowego Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (koszt w I połowie 2022 r. wyniósł 195 mln zł). "Z wyłączeniem tego elementu, koszty działania Grupy w I połowie 2022 r. wyniosły 889 mln zł, czyli porównywalne koszty działania Grupy w I połowie 2023 r. wzrosły o ok. 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim" - poinformowano.

Dodano, że wzrost kosztów działania wynikał m.in. ze wzrostu kosztów pracowniczych, wyższych kosztów czynszu i utrzymania budynków, wyższych kosztów związanych z usługami informatycznymi, jak również z ogólnym inflacyjnym wzrostem kosztów.

Podkreślono, że w trakcie I półrocza br. utrzymano proces zwiększania stabilności i bezpieczeństwa portfela kredytowego banku poprzez zwiększenie zaangażowania w kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które pomimo znacznego wyhamowania popytu na kredyty hipoteczne, wzrosły z 25,8 proc. na koniec 2022 r. do 25,9 proc. na koniec I półrocza br. (wg. wartości brutto) w strukturze portfela kredytowego.