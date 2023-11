W okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. zysk netto Grupy Kapitałowej GPW wzrósł o 5 proc. (5,3 mln zł), do 112,6 mln zł, w stosunku do zysku w tym samym okresie 2022 r. - poinformowała giełda w czwartkowym raporcie.

Jak poinformowała Giełda Papierów Wartościowych, wyższy zysk jest skutkiem wzrostu przychodów ze sprzedaży do wysokości 329,0 mln zł (o 31,3 mln zł, tzn. o 10,5 proc.) oraz wzrostu przychodów finansowych do 23 mln zł (o 5 mln zł, tzn. 28,1 proc.), przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych do poziomu 235,8 mln zł (o 45,1 mln zł, tzn. o 23,7 proc.) oraz niższych kosztach finansowych o 0,6 mln zł, czyli o 9,2 proc.

W raporcie podano, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł 94,8 mln zł, a zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 118,5 mln zł.

"Na wynik GK GPW po trzech kwartałach 2023 r. miały wpływ następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym): wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych) do wysokości 21,1 mln zł, w wyniku decyzji NBP dotyczącej stóp procentowych, koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 15,5 mln zł" - podała giełda.

Według GPW nakłady inwestycyjne grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wyniosły łącznie 47,7 mln zł, z czego 16,6 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe (w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r.: 12,5 mln zł), a 31,1 mln zł nakłady na wartości niematerialne (w okresie 9 miesięcy 2022 r.: 21,8 mln zł).

W okresie zakończonym 30 września 2023 r. wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane były z realizacją kluczowych projektów takich jak: Nowa Platforma Transakcyjna, Telemetria oraz zakupu sprzętu IT.