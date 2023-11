Zysk Grupy BOŚ w ciągu trzech kwartałów 2023 roku wyniósł 78,7 mln zł wobec 115,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r. - poinformował bank w środę.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Jak dodano, Grupa BOŚ "odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 613,2 mln zł, co oznacza wzrost o 22,6 proc. r/r.".

Jak wskazano, łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów tego roku wzrosła o 6 proc. rok do roku i sięgnęła 3,1 mld zł; była o 6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponad 40 proc. tej kwoty stanowiły kredyt proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych.

Dodano, że wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji po trzech kwartałach tego roku wyniósł 96,5 mln zł, co oznacza spadek o 1,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Spadek ten, jak wyjaśniono, był spowodowany głównie nieco niższymi dochodami z usług maklerskich, które zostały częściowo skompensowane wyższymi prowizjami od kredytów.

Bank poinformował ponadto, że znaczący wpływ na wyniki Grupy BOŚ miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (głownie w CHF). W okresie trzech kwartałów br. wyniosły one 237,0 mln zł wobec 17,6 mln zł przed rokiem.

"Wzrost tych kosztów spowodowany był zmianami parametrów modelu szacowania rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych, uwzględniającymi m.in. wzrost liczby nowych spraw sądowych oraz niekorzystny dla banków wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca br. Ponadto od września tego roku BOŚ wprowadził bardziej korzystne dla klientów zasady zawierania ugód" - dodano.

BOŚ przypomniał, że uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne pod koniec stycznia 2022 roku.

Jak wskazano, do końca września 2023 roku do banku wpłynęły łącznie 1194 wnioski o zawarcie ugody (z czego 396 w tym roku). Dotyczyły one kredytów, których saldo do spłaty wyniosło 100 mln zł. Dotychczas podpisano 540 ugód.

Pierwsze trzy kwartały 2023 roku to, według banku, okres utrzymującego się bardzo dużego zainteresowania dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu "Mój elektryk", uruchomionego pod koniec 2021 roku. BOŚ jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej tego programu, współpracując z 29 firmami leasingowymi.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku do banku wpłynęło ponad 5,8 tys. wniosków o dopłaty do leasingu na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Narastająco od momentu uruchomienia ścieżki leasingowej "Mojego elektryka" liczba złożonych wniosków przekroczyła 11,5 tys. na łączną kwotę blisko 384 mln zł. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził dotychczas dopłaty do ponad 10,5 tys. pojazdów, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków sięgnęła 354 mln zł.

BOŚ jest polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 22,9 mld zł. Oferuje także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.