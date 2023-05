Biznes i technologie

Zysk netto PGE za I kw. 2023 r. wzrósł o 71 proc. rdr

23-05-2023

Zysk netto PGE za I kw. 2023 r. wyniósł 1,81 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kw. 2022 r. o 71 proc. – podała spółka we wtorkowym raporcie.