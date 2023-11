Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 2.781 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 253 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 14 proc. wyższy od oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 2.446,9 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 2.161 mln zł do 2.671 mln zł.

PKO BP podał, że osiągnął rekordowy wynik kwartalny dzięki dalszemu wzrostowi dochodów, wysokiej efektywności kosztowej i stabilnym kosztom ryzyka kredytowego.

Bank nie zawiązał w III kwartale rezerw na ryzyko prawne dot. mieszkaniowych kredytów CHF. Konsensus rezerw na kredyty CHF sporządzony na podstawie 5 prognoz wynosił 205 mln zł w przedziale oczekiwań 0-500 mln zł.

Po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto grupy PKO BP wzrósł do 4,82 mld zł z 1,59 mld zł rok wcześniej. ROE za 9 miesięcy jest na poziomie 16 proc.

Bank miał w III kwartale lepsze niż oczekiwano podstawowe przychody, oraz zawiązał niższe rezerwy na kredyty.

Wynik na działalności biznesowej w III kwartale 2023 roku wyniósł 6,17 mld zł, czyli wzrósł 6 proc. kdk. i 14 proc. rdr po wyłączeniu efektów zdarzeń jednorazowych. Rok wcześniej wyniki banku obciążyły koszty wakacji kredytowych.

Wynik odsetkowy PKO BP wyniósł 4.662 mln zł i okazał się 3 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 4.527,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 4.476 - 4.631 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 558 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w III kwartale wzrosła do 4,35 proc. z 4,29 proc. w II kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 1.176 mln zł i był 2 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.148,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.124 do 1.169 mln zł).

Wynik z prowizji wzrósł 1 proc. rdr i 6 proc. kdk. Bank podał, że kwartalny wzrost był efektem poprawy wyniku z kart oraz rynku kapitałowego.

Koszty ogółem w III kwartale wyniosły 1.790 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1.780,5 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i wzrosły 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik koszty/dochody za 9 miesięcy wynosi 30,9 proc.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2023 roku 276 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 10 proc. wyższych odpisów na poziomie 307,8 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 254 mln zł do 335 mln zł.

Wskaźnik kosztów ryzyka po trzech kwartałach wynosi 47 pb, podczas gdy w strategii na lata 2023-25 bank założył je w przedziale 70-90 pb. Koszt ryzyka w III kwartale spadł do 34 pb z 48 pb w II kwartale.

Nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kwartale wyniosła 4,4 mld zł, podczas gdy w II kwartale była na poziomie 3,3 mld zł. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrosła w tym czasie do 4,8 mld zł z 4,6 mld zł.

Bank podał, że w ramach oferty Bezpieczny Kredyt 2% na koniec września złożono 30 tys. wniosków, aktualnie jest ich 38 tys. Obecnie bank zawarł 15 tys. umów.

Pokrycie rezerwami kredytów hipotecznych w CHF pod koniec września 2023 roku wynosiło 71 proc.

Współczynnik kapitału Tier 1 wynosi 19,25 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 20,25 proc.